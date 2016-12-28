L’esplosione avvenuta questa notte a poche ore dal precedente danneggiamento e dalla distruzione della targa antimafia

Sale la tensione a Cessaniti. Dopo il danneggiamento che ieri ha interessato il portone del Municipio e la targa antimafia “Qui la ‘ndrangheta non entra” posta al fianco dello stesso, è ancora la sede del Comune ad essere stata presa di mira da ignoti.

Cessaniti, vandalismo al Comune: danneggiati targa antimafia e portone

Un ordigno artigianale ha infatti ulteriormente danneggiato nella notte il portone della sede comunale. La scoperta è stata fatta dai primi impiegati che questa mattina si sono recati al lavoro trovando la pesante porta d’ingresso spalancata e scheggiata in più punti e diverse schegge di legno nelle immediate vicinanze.

Sul posto si sono prontamente recati i carabinieri della competente stazione che tenderebbero ad escludere l’utilizzo dei classici botti natalizi, propendendo per l’ipotesi che il danno sia stato causato da un ordigno artigianale di maggiore potenza.

Sul posto anche il sindaco Francesco Mazzeo che già nella giornata di ieri aveva fermamente condannato i danneggiamenti di cui il Municipio era stato fatto oggetto.