L’auto sulla quale viaggiavano è finita su un sentiero sterrato e senza uscita, impantanandosi. La posizione inviata via Whatsapp

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti intorno alle ore 22.40 di ieri, mercoledì 6 febbraio, in contrada Cuccuruta di Vibo per soccorrere una famiglia composta da una coppia con due bambini che, a bordo di un’auto, a causa delle errate indicazioni del navigatore satellitare, aveva imboccato una strada sterrata e senza uscita. Il conducente, resosi conto dell’errore, nell’effettuare la manovra per l’inversione di marcia è rimasto impantanato con la vettura e ha inoltrato la richiesta di soccorso al 115 con l’invio della posizione attraverso Whatsapp. Giunti sul posto i vigili del fuoco, con l’ausilio di un mezzo fuoristrada, hanno trainato la vettura fuori dal fango consentendo ai malcapitati di proseguire la marcia autonomamente.