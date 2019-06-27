Alla presenza del comandante Rizzo e del direttore regionale Dodaro, il rappresentante del Governo ha passato in rassegna la caserma confermando l’impegno per il potenziamento del Corpo sul territorio

Il prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito, ha effettuato nella giornata di ieri una visita al Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Ad accogliere il prefetto, oltre al comandante provinciale Giampiero Rizzo, erano presenti il direttore regionale dei Vigili del fuoco Oliviero Dodaro, i funzionari tecnici, il personale operativo, amministrativo e tecnico, le organizzazioni sindacali ed una rappresentanza dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco sezione provinciale di Vibo Valentia. Il comandante provinciale ha accompagnato il prefetto in una visita della caserma attraverso l’illustrazione della dotazione del parco automezzi, della sala operativa e degli uffici. Successivamente nella sala conferenze del Comando, alla presenza del personale si è tenuta una cerimonia di saluto durante la quale il comandante provinciale ha illustrato l’attività svolta dal Comando, gli obiettivi futuri e la necessità di dotare il territorio di ulteriori presidi. Il direttore regionale ha illustrato i progetti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il futuro prossimo. Infine il prefetto, nel ringraziare per l’accoglienza ha confermato il suo impegno per il potenziamento sul territorio dei Vigili del fuoco.