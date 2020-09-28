Destinato alla Questura di Chieti, Annino Gargano ha fatto visita nel pomeriggio nella sede del comando provinciale dell’Arma

Il questore di Vibo Valentia, Annino Gargano – recentemente destinato ad altro prestigioso incarico alla direzione della Questura di Chieti – ha inteso manifestare nel pomeriggio la propria vicinanza ai colleghi dei Comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.



Nella sede dell’Arma, visibilmente commosso, il questore ha voluto con il suo gesto signorile rivolgere un saluto affettuoso ed un ringraziamento per la sinergica collaborazione tra le forze dell’ordine, che ne ha agevolato il compito anche con particolare riferimento alla gestione dell’ordine pubblico in periodo di emergenza epidemiologica da coronavirus.



Il significativo gesto, molto apprezzato dagli ufficiali dell’Arma, è stato ricambiato con la consegna di una targa da parte del comandante provinciale dei carabinieri, che ha sottolineato la grande correttezza e sobrietà istituzionale del questore, sempre pronto a recepire e fare proprie le istanze di tutte le forze di polizia, con un altissimo livello di preparazione tecnica, professionale ed umana, che ne fanno certamente uno dei dirigenti di pregio della Polizia di Stato. [Guarda foto in basso]