L’attività investigativa della polizia ha anche portato a contestare il reato di occupazione abusiva di un alloggio dell’Aterp

La polizia ha tratto in arresto a Rombiolo Gregorio Suriano, di 34 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed eroina per un peso complessivo di 18 grammi. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta in un barattolo di vetro nel corso di una perquisizione domiciliare. La polizia ha trovato nell’abitazione anche un disturbatore di frequenze, apparecchiatura atta ad intercettare o impedire comunicazioni telefoniche. Trovata pure una pistola laser ad impulsi elettrici, abusivamente detenuta e due cartucce. Infine, per Suriano anche l’accusa di invasione di edifici per aver occupato arbitrariamente un appartamento di proprietà dell’Aterp di Vibo. Posto agli arresti domiciliari, il gip del Tribunale di Vibo, Francesca Del Vecchio, ha convalidato l’arresto e, in accoglimento delle richieste dell’avvocato Tommaso Zavaglia ha disposto la scarcerazione e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il pm Eugenia Belmonte aveva chiesto la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari.