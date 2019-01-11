Intervento dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnere l’incendio. Sull'accaduto indagano i carabinieri

Dieci autovetture presenti all’interno di un deposito di auto usate sono andate in fiamme in mattinata per cause ancora in corso di accertamento a Fitili, frazione del comune di Parghelia. Per spegnere l’incendio si sono portati sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Sul posto è intervenuta una squadra operativa del distaccamento porto ed un automezzo di supporto della sede centrale. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco dopo le ore 13.30. Indagini sono state avviata dai carabinieri della locale Stazione