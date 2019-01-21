Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia in un fabbricato a due piani

In fiamme il tetto di un’abitazione rurale in contrada Petrarca a Francavilla Angitola. Il fabbricato a due piani fuori terra era abitato solo al piano terra, il primo piano era invece adibito a deposito di attrezzi agricoli. L’incendio ha avuto origine dalla canna fumaria e si è propagato al tetto realizzato in legno e tegole. L’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, giunti sul posto con un’autopompa e due supporti con autobotte e piattaforma tridimensionale, ha impedito che l’incendio si propagasse a tutto il fabbricato, limitando così i danni ad una porzione di tetto.