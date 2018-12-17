L’incendio in via De Gasperi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale

Un principio di incendio, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della polizia municipale, ha interessato in serata una struttura in legno posizionata all’interno dell’area di sosta dei pullman in via Alcide De Gasperi a Vibo Valentia. Sul posto per spegnere l’incendio si sono portati i vigili del fuoco, mentre indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri. I lavori in costruzione della pensilina sono stati appaltati tempo fa dal Comune.