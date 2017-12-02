Intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Indagano i carabinieri

Una struttura adibita a fienile, capannone agricolo e custodia di animali è stata data alle fiamme in località Barbasana a Comparni di Mileto. Ignoti dopo aver tagliato un lucchetto si sono introdotti nella struttura di 60 metri quadri circa e vi hanno appiccato il fuoco. Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare diversi animali custoditi nel fienile ed ha impedito che l’incendio si propagasse alle strutture adiacenti. Indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri. Danni ancora in corso di quantificazione.