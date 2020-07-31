Le fiamme da un frigorifero all’interno di un locale si erano propagate al tetto in legno
Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia a Rombiolo lungo la strada provinciale per Presinaci. A fuoco è andato un frigorifero all’interno di un locale. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno spento l’incendio che si era già propagato al tetto realizzato in legno e materiale coibente. I danni sono stati contenuti solo ad alcune suppellettili presenti nel locale.