Sono stati alcuni passanti, notando del fumo, a lanciare l’allarme. Danni in corso di quantificazione

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia a Triparni lungo la via Provinciale che conduce a Portosalvo. Alcuni passanti, dopo aver notato del fumo uscire da un magazzino, hanno allertato la sala operativa dei vigili del fuoco che ha immediatamente inviato sul posto una propria squadra ed un’autobotte. Il tempestivo intervento ha consentito l’immediata estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza di alcune bombole presenti all’interno del locale. I danni sono ancora in corso di quantificazione.