<p>I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti alle prime luci dell’alba a <strong>San Gregorio d’Ippona </strong>per spegnere l’incendio che si è sviluppato in un capannone agricolo. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in <strong>salvo quattro bovini</strong> e di sottrarre alle fiamme diversi mezzi agricoli e attrezzature varie che si trovavano all’interno del capannone. L’incendio ha distrutto oltre <strong>200 balle di fieno</strong> e causato la <strong>morte di due suini.</strong> Sul posto intervenute due squadre di vigili del fuoco con autopompa e autobotte. I <strong>danni</strong> sono ancora in corso di quantificazione, mentre si sta cercando di accertare l’origine dell’incendio.\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28676"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>