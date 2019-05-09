Le fiamme hanno interessato un vecchio stabile sito in via Roma. L’intervento di due squadre giunte da Vibo ha evitato conseguenze più gravi

Un incendio, le cui cause sarebbero da ascrivere ad un corto circuito, ha interessato nella tarda serata di ieri una casa rurale sita in via Roma, a Mileto, alle spalle della scuola elementare Giuseppe Morabito e di proprietà di un pensionato del luogo. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e i carabinieri della Stazione di Francica. Ad accorgersi dell’accaduto, richiamati dalle fiamme e dal trambusto provocato dall’incendio, alcuni residenti della zona, i quali hanno subito provveduto a lanciare l’allarme. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l’area e a circoscrivere l’incendio evitando che lo stesso si propagasse agli edifici vicini. In uno di questi immediatamente adiacenti allo stabile interessato del fuoco, i vigili del fuoco hanno ritrovato un cagnolino, Spike, visibilmente spaventato, e lo hanno liberato sottraendolo al pericolo.