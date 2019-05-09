Un incendio, le cui cause sarebbero da ascrivere ad un corto circuito, ha interessato nella tarda serata di ieri una casa rurale sita in via Roma, a Mileto, alle spalle della scuola elementare Giuseppe Morabito e di proprietà di un pensionato del luogo. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e i carabinieri della Stazione di Francica. Ad accorgersi dell’accaduto, richiamati dalle fiamme e dal trambusto provocato dall’incendio, alcuni residenti della zona, i quali hanno subito provveduto a lanciare l’allarme. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l’area e a circoscrivere l’incendio evitando che lo stesso si propagasse agli edifici vicini. In uno di questi immediatamente adiacenti allo stabile interessato del fuoco, i vigili del fuoco hanno ritrovato un cagnolino, Spike, visibilmente spaventato, e lo hanno liberato sottraendolo al pericolo.