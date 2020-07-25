Intervento durato diverse ore per mettere in sicurezza l’intera zona. Per spostare le balle di fieno si è reso necessario l’ausilio di un mezzo meccanico

Si sono concluse intorno alle ore 4.00, le operazioni di smassamento e spegnimento delle rotoballe di fieno andate a fuoco in località Castellina del comune di Arena. L’incendio divampato nella serata di ieri ha visto impegnato il personale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo valentia intervenuto con la squadra del distaccamento di Serra San Bruno ed il supporto di due autobotti della sede centrale. Il pronto intervento ha impedito la propagazione dell’incendio ad una vicina stalla ed ha messo in sicurezza gli animali presenti all’interno di quest’ultima. Per lo smassamento si è reso necessario l’ausilio di un mezzo meccanico. I danni sono ancora in corso di quantificazione.