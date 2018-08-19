Nuova decisione del Tribunale del Riesame per cinque indagati coinvolti nell’operazione della polizia denominata “Giardini segreti”. Questa volta la pronuncia del Riesame riguarda l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Vibo Valentia dopo la trasmissione degli atti alla Procura di Vibo da parte del gip distrettuale di Catanzaro che si era spogliato della competenza territoriale e funzionale in quanto a tali indagati non viene contestato il reato associativo. Come già aveva fatto da altra sezione del Tribunale del Riesame di Catanzaro che si era pronunciata sull’originaria ordinanza del gip distrettuale, i giudici hanno annullato l’ordinanza agli arresti domiciliari per G.C.. Il 21enne, quindi, resta indagato a piede libero. Arresti domiciliari venuti meno anche per Salvatore Ferraro, 22 anni, di Rombiolo (avvocato Mario Ferraro) e per Maria Ludovica Di Stilo, 23 anni, di Vibo (avvocato Carmine Pandullo). Nei loro confronti il Riesame – come già disposto sull’ordinanza del gip distrettuale – ha sostituito la misura con l’obbligo di firma per tre volte a settimana. Sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione quotidiana alla Stazione dei carabinieri, infine, la decisione del Tdl per Riccardo Papalia, 34 anni, di Nicotera, difeso dall’avvocato Francesco Capria. Gli indagati – per i quali è caduta la competenza della Dda di Catanzaro – sono accusati di detenzione di marijuana ai fini di spaccio.

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