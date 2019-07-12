Tutti gli articoli di Cronaca
Ennesima tragedia sulle strade vibonesi. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo, Francesco Mandaradoni, 51 anni di Bivona, mentre era in bicicletta, è stato colpito nella parte anteriore destra da un furgoncino mentre percorreva l’ex Statale 522 nei pressi di Briatico. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Tropea. Fatale l’impatto, con l’uomo che è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, sul ponte del Potame al confine con Zambrone. Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità per l’accaduto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia. Vani i tentativi dei sanitari del 118, accorsi con un’ambulanza, di salvare il ciclista.