Intervento dei vigili del fuoco in via Orazio Falduti per il sinistro che ha coinvolto due vetture

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti, oggi alle 12.20 circa, in via Orazio Falduti a Vena di Ionadi per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.



Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Spider Gt si sono scontrate con conseguente ribaltamento della Panda.



I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno messo in sicurezza le autovetture e collaborato per la rimozione delle stesse. Due i feriti trasportati in Pronto soccorso a Vibo.