I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti, oggi alle 12.20 circa, in via Orazio Falduti a Vena di Ionadi per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Spider Gt si sono scontrate con conseguente ribaltamento della Panda.
I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno messo in sicurezza le autovetture e collaborato per la rimozione delle stesse. Due i feriti trasportati in Pronto soccorso a Vibo.