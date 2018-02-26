Sul posto la polizia municipale e l'autoambulanza. Danni ancora in corso di quantificazione ma nessun ferito

Poteva avere conseguenze ben più serie l’incidente avvenuto poco dopo le ore 18 a Vibo Valentia in via Santa Maria dell’Imperio. Una ragazza a bordo della sua auto nel ripartire è finita contro la vetrina di un negozio di abbigliamento per bambini sfondandola e fermando la sua marcia dentro il locale. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno fatto perdere alla conducente il controllo dell’auto ma dalle prime testimonianze dei presenti pare che la stessa non abbia controllato bene il veicolo in fase di partenza.

Tanto lo spavento ma per fortuna nessun ferito. Sul posto per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro si è portata la Polizia municipale. Presente anche un’ambulanza per soccorrere la ragazza che comunque ha riportato ferite solo di lieve entità. In seguito l’arrivo dei Vigili del fuoco per la rimozione della vettura e la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.