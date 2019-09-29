Nello scontro tra due auto, che viaggiavano entrambe in direzione del centro abitato, una donna ha riportato vari traumi. Leggermente contusa una seconda persona

Scontro tra due auto alle porte di Vibo Marina dove, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fiesta, che procedeva in direzione del centro abitato provenendo dalla ex Statale 522, e una Skoda Yeti che viaggiava nello stesso senso di marcia scendendo però dalla Statale 182 e quindi da Longobardi, sono entrate in collisione proprio nei pressi del punto in cui le due arterie si intersecano. Nell’impatto, ad avere la peggio è stata una donna che ha riportato vari traumi, apparentemente non gravi, ed è stata trasportata in Pronto soccorso a Vibo dal personale del 118 intervenuto prontamente sul posto. Lievemente contusa anche una seconda persona rimasta coinvolta nel sinistro. Nel luogo dell’incidente si sono portati anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Il traffico non ha subito particolari ripercussioni.