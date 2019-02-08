Un autocarro è finito contro due autovetture. Rallentamenti al traffico per permettere le operazioni di soccorso

Incidente nel tratto autostradale vibonese ricompreso fra gli svincoli di Mileto e Serre. Per cause ancora da chiarire un autocarro ha investito contro due autovetture in transito. Ad avere la peggio sono stati proprio i conducenti delle due auto che sono rimasti incastrati nelle rispettive vetture. Immediati i soccorsi. Ancora in corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente. I feriti sono tre e sono stati estratti dalle automobili (un’Audi e una Mercedes Station Wagon) e trasferiti in ospedale. Il traffico veicolare sta subendo dei rallentamenti in quanto l’autostrada in direzione Reggio Calabria è stata chiusa per permettere la rimozione del mezzo pesante che si è adagiato su una fiancata.