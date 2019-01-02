Sul posto per i soccorsi i vigili del fuoco, la polizia stradale, sanitari del 118 e personale dell’Anas

Un incidente stradale sulle cui cause sono in corso accertamenti si è verificato in autostrada nei pressi dello svincolo per Pizzo Calabro. Una Fiat Punto è andata a sbattere contro le insegne e la cuspide che delimitano il restringimento di carreggiata finendo poi fuori strada. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Lamezia Terme, personale dell’Anas, del 118 e della Polizia stradale di Lamezia. Il conducente 58enne rimasto in un primo tempo incastrato, ha riportato ferite ad una gamba ed è stato accompagnato in ospedale. Le sue condizioni non appaiono comunque gravi. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico veicolare.