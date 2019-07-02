Tre i ragazzi di Soriano Calabro deceduti il 23 giugno scorso in uno scontro al ritorno da una notte a Soverato

Sono iniziati stamattina gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura di Vibo Valentia sui mezzi coinvolti nell’incidente stradale che il 23 giugno ha fatto registrare il decesso di tre giovani di Soriano Calabro a bordo di una Volkswagen Golf: Natale Chiera, di 19 anni, ed i due cugini omonimi Salvatore Farina di 23 e 21 anni. Il perito della Procura è Pasquale Coscarelli, mentre i consulenti della difesa sono il professor Barillaro e l’ingegnere Simonetto per conto dell’avvocato Giuseppe Orecchio che assiste i familiari di Farina di 23 anni e Domenico Bruni unitamente all’ingegnere Vincenzo Lonano per l’avvocato Vincenza Curatolo che assiste i familiari di Natale Chiera. I familiari di Salvatore Farina (cl. ’98) sono invece assistiti dall’avvocato Loredana De Masi. Presente anche il consulente del camionista indagato (difeso dall’avvocato Antonio Fazio). Sopralluogo anche nel punto teatro del tremendo incidente al fine di acquisire elementi utili per accertare eventuali responsabilità penali dei conducenti dei due mezzi. L’esito delle operazioni sarà comunicato dal consulente della Procura al pubblico ministero Luca Ciro Lotoro il quale deciderà poi se proseguire nelle indagini oppure archiviare la posizione del camionista indagato. Il decesso dei tre giovani ha provocato profonda commozione a Soriano e nell’intero vibonese.

