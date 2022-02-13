Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Ancora da accertare la dinamica del sinistro

Brutto incidente stradale nel territorio comunale di Francavilla Angitola, in località Sordo. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Su un’auto si trovava una famiglia di emigrati provenienti da Torino, sull’altra un maresciallo dei carabinieri. Gli occupanti delle due autovetture sono rimasti feriti, tanto che sul posto si sono portate tre ambulanze per prestare le prime cure. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni, ma si è comunque reso necessario il loro ricovero in ospedale. Sul posto per mettere in sicurezza l’intera zona a prestare i soccorsi, anche due squadre dei vigili del fuoco. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità sono presenti anche i carabinieri.