Il sinistro poco prima della curva che conduce sul rettilineo del Poro ed al bivio per Nicotera e Joppolo

Brutto incidente stradale nel Vibonese poco dopo l’abitato di Mesiano ed il bivio per Rombiolo e Pernocari. Una Opel Station Wagon forse a causa della pioggia ha perso aderenza con l’asfalto ribaltandosi nei pressi di una curva. Due i feriti che sono riusciti ad uscire dall’auto per essere medicati dai sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo Valentia giunti prontamente sul posto con un’ambulanza. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni di marcia in attesa che vengano completati tutti i rilievi sull’incidente ad opera dei carabinieri accorsi sul luogo del sinistro e che l’auto incidentata venga rimossa dalla carreggiata.