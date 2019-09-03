Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Tre veicoli coinvolti in un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa lungo la strada provinciale n. 22, all’altezza dell’abitato di Panaia, frazione di Spilinga. Ad avere la peggio è stato l’anziano conducente di una Ford Fiesta, che nell’impatto con una Fiat 500 (finita sul terrapieno a lato della strada) ed una Volkswagen Golf, ha riportato varie contusioni ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel luogo in cui è avvenuto il sinistro si sono portati anche i militari della Stazione carabinieri di Spilinga allo scopo di eseguire i rilievi di rito ed accertare eventuali responsabilità.