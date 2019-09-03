Ad avere la peggio l’anziano conducente di una Ford Fiesta. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri

Tre veicoli coinvolti in un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa lungo la strada provinciale n. 22, all’altezza dell’abitato di Panaia, frazione di Spilinga. Ad avere la peggio è stato l’anziano conducente di una Ford Fiesta, che nell’impatto con una Fiat 500 (finita sul terrapieno a lato della strada) ed una Volkswagen Golf, ha riportato varie contusioni ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel luogo in cui è avvenuto il sinistro si sono portati anche i militari della Stazione carabinieri di Spilinga allo scopo di eseguire i rilievi di rito ed accertare eventuali responsabilità.