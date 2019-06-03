Il sinistro lungo la via Nazionale fra uno scooter ed una Mercedes classe A

Incidente stradale lungo via Nazionale a Pizzo Calabro. Per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes classe A ed uno scooter Piaggio Liberty si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il ragazzo, R.S., a bordo dello scooter che è caduto rovinosamente sull’asfalto procurandosi delle lesioni ad una spalla. Sul posto si è portata un’ambulanza proveniente dall’ospedale di Vibo Valentia che ha provveduto a prestare le prima cure al ferito per poi trasferirlo allo Jazzolino per tutti gli accertamenti del caso. Entrambe le persone coinvolte nell’incidente sono di Pizzo Calabro. L’incidente ha causato rallentamenti e code al traffico veicolare. SEGUONO AGGIORNAMENTI