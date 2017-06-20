Nell’impatto è rimasta ferita una ragazza che viaggiava a bordo del motociclo. Sul posto un’ambulanza del 118, disagi alla circolazione

Scontro auto-moto su via Nazionale a Pizzo. Nell’impatto frontale tra un van e un ciclomotore, è rimasta ferita una ragazza che viaggiava a bordo della moto e che a causa dell’impatto è caduta rovinosamente a terra.

Sul posto, pronto l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha provveduto a prestare soccorso alla giovane dopo essere stata allertata da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Nel giro di pochi minuti attorno ai mezzi coinvolti si è creato un capannello di curiosi.

Lungo l’importante arteria cittadina, a quell’ora molto trafficata, si è invece creata una lunga coda. Le condizioni della ragazza non appaiono al momento particolarmente gravi. La stessa avrebbe riportato contusioni e abrasioni, ferendosi ad un ginocchio, ed è stata trasferita in ospedale a Vibo Valentia per essere sottoposta alle cure del caso.

Nel luogo in cui è avvenuto l’incidente si sono portati anche i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

SEGUONO AGGIORNAMENTI