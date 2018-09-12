<p>Intervento dei <strong>vigili del fuoco</strong> del comando provinciale di Vibo Valentia nella tarda serata di ieri <strong>a Polia</strong> per un incidente stradale autonomo. La richiesta di soccorso è arrivata ai carabinieri da parte di un automobilista finito fuori strada con la propria autovettura e si trovava impossibilitato ad uscire. Il malcapitato ha saputo indicare che percorreva la <strong>strada da Polia verso Pizzo Calabro.</strong> Il cellulare ha poi smesso di funzionare. Immediatamente sono partite le ricerche che hanno visto impegnate <strong>due squadre dei vigili del fuoco</strong>, carabinieri e volontari che hanno percorso la strada provinciale riuscendo ad individuare il punto in cui si trovava la vettura, a circa sette chilometri da Polia. I vigili del fuoco pertanto hanno provveduto a<strong> estrarre il conducente</strong> – che ha riportato qualche contusione – dall’abitacolo. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28805"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>