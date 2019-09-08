Solo il casco evita conseguenze peggiori al motociclista. Allertato l’elisoccorso. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco

Grave incidente stradale lungo la strada che da Mongiana conduce a Serra San Bruno. Nei pressi dell’incrocio che conduce al Museo della Certosa, una Ford Fiesta si è scontrata con una moto Yamaha condotta da un motociclista. Il casco ha evitato conseguenze peggiori, ma in ogni caso la persona a bordo della moto è stata balzata fuori dalla Yamaha andando a sbattere contro una Fiat Punto che sopraggiungeva in quel momento.

Sul posto è arrivata un’ambulanza con i sanitari impegnati ad immobilizzare il ferito prima di essere trasferito in ospedale in elisoccorso. Sul posto per i rilievi e le indagini finalizzate ad accertare tutte le responsabilità del sinistro stradale si sono portati i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno diretti dal capitano Marco Di Caprio. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco. Disagi alla viabilità.

