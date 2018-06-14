Nello scontro, la conducente di una delle due auto coinvolte ha riportato contusioni ed è stata trasferita al Pronto soccorso dal 118. Sul posto anche Polizia municipale e carabinieri

Incidente stradale questa mattina in via Orazio Falduti, nella frazione Vena di Ionadi. A restare coinvolte nel sinistro due autovetture, una Peugeot 106 e una Toyota Yaris che procedevano in direzioni opposte. All’altezza di una curva uno dei due conducenti avrebbe perso il controllo scontrandosi quasi frontalmente con l’auto che proveniva nel senso di marcia opposta. Ad avere la peggio una 50enne che si trovava alla guida di una delle due automobili che nell’impatto ha riportato contusioni e lievi lesioni curate dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo, dove la stessa è stata trasportata dal personale del 118 rapidamente intervenuto sul posto. Sul luogo dell’incidente, tempestivo anche l’intervento della Polizia municipale di Ionadi, diretta dal comandante Fortunato Contartese, e i carabinieri della Stazione di Filandari. Si è inoltre reso necessario l’intervento del soccorso stradale per il recupero delle vetture incidentate. Il traffico ha subito qualche rallentamento ma dopo i rilievi del caso e la rimozione delle auto, la situazione è ben presto tornata alla normalità.