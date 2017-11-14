Il sinistro sulla strada provinciale che he collega la località Moderata Durant al bivio per San Gregorio

Incidente sulla strada provinciale che collega la località Moderata Durant al bivio per San Gregorio. Per cause ancora in corso d’accertamento, una Toyota Yaris si è scontrata (probabile un tamponamento) con una DR5. Due i feriti, una donna che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e il conducente dell’altra autovettura. Sul posto per i soccorsi e i rilievi si sono portati i Vigili del fuoco e la Polizia. I feriti sono stati trasferiti in ospedale.