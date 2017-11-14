Incidente sulla strada provinciale che collega la località Moderata Durant al bivio per San Gregorio. Per cause ancora in corso d’accertamento, una Toyota Yaris si è scontrata (probabile un tamponamento) con una DR5. Due i feriti, una donna che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e il conducente dell’altra autovettura. Sul posto per i soccorsi e i rilievi si sono portati i Vigili del fuoco e la Polizia. I feriti sono stati trasferiti in ospedale.

 