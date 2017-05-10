Scontro fra due auto all'altezza della Stazione di carburanti della Esso. Intervento dei vigili del fuoco

Grave incidente stradale in serata a Vibo Valentia nel quartiere Affaccio dinanzi al distributore di carburante della Esso. Per cause ancora in fase di accertamento due auto – una Citroen di colore blu e una Fiat Bravo di colore nero – si sono scontrate frontalmente. Quattro i feriti – due donne e due ragazzi poco più che ventenni – che sono stati soccorsi e portati in ospedale dai sanitari del 118 per essere sottoposti alle cure del caso. Sul posto per i rilievi del sinistro si sono portate le forze dell’ordine. I feriti hanno riportato diversi traumi ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

I medici si sono in ogni caso riservata la prognosi e sono in corso ulteriori esami su un ragazzo di 22 anni che ha riportato ferite di non lieve entità.