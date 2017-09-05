Tutti gli articoli di Cronaca
Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di oggi lungo la ex strada statale 522 alle porte di Vibo Marina. Un sedicenne, M. L., che stava percorrendo l’arteria stradale in moto, è uscito in strada all’altezza della stretta curva posta all’ingresso del centro abitato della cittadina portuale.
Il giovane, per cause in corso d’accertamento, sarebbe scivolato in curva finendo fuori strada oltre il guardrail. Soccorso dal personale del 118 giunto tempestivamente sul posto, il 16enne è stato trasportato in ospedale a Vibo Valentia per le cure del caso.
Nell’impatto il giovane avrebbe riportato la frattura della gamba destra e diverse escoriazioni in varie parti del corpo.