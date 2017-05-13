Scontro fra due auto all’altezza del centro commerciale. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine

Incidente stradale lungo la strada Statale 18 nei pressi del centro commerciale “Vibo Center”. Per cause ancora in fase di accertamento due auto – una Ford Fiesta vecchio modello ed un monovolume Opel – si sono scontrate. Ad avere la peggio una signora che ha riportato una ferita alla testa avendo sbattuto nell’impatto con il parabbrezza. Sul posto si stanno portando i sanitari del 118 per le cure del caso e le forze dell’ordine per i rilievi e l’accertamento delle responsabilità. Disagi alla circolazione stradale.