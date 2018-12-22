Sul posto i sanitari del 118 ed i carabinieri che stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente

Incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Vibo Valentia a San Gregorio d’Ippona. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda di colore rosso nell’affrontare una curva ha urtato un’altra auto per poi arrestare la sua corsa al centro della carreggiata. Sul posto per soccorrere la conducente si è portata un’autoambulanza del 118. La donna, ferita, se la caverà con qualche giorno di riposo. Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente al fine di accertare eventuali responsabilità si sono portati i carabinieri. A causa dell’incidente, il traffico veicolare ha subito dei rallentamenti.