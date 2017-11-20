Sul posto personale del 118 e i militari della locale Stazione dei carabinieri che hanno chiuso al traffico la Statale 18 per gli accertamenti di rito

Incidente stradale in pieno centro cittadino a Mileto. Il sinistro, avvenuto nel tratto urbano della Statale 18, principale arteria della cittadina normanna, ha visto coinvolte due vetture: un’Opel Corsa e una Lancia Y presa a noleggio alla cui guida vi erano due donne.

La prima vettura, condotta da un’insegnante dell’istituto “Gallucci” di Mileto, si stava immettendo sulla trafficata arteria da via Vittorio Emanuele III quando si è verificato l’impatto con la Lancia Y, alla cui guida vi era una donna del Reggino, che procedeva in direzione Sud.

L’Opel Corsa, colpita sulla fiancata, è stata scaraventata dall’impatto sul marciapiede sul quale, fortunatamente, in quel momento non transitavano pedoni. Entrambe le persone coinvolte nel sinistro sono state prontamente soccorse dal personale del 118, che ha provveduto al trasporto in ospedale a Vibo in “codice verde”. Le stesse avrebbero infatti riportato solo lievi contusioni e ferite superficiali ed erano coscienti al momento del soccorso anche grazie all’azionamento dei rispettivi airbag al momento dello scontro.

Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione che hanno chiuso al traffico la strada per effettuare i rilievi del caso e definire l’esatta dinamica del sinistro. La circolazione ha subito rallentamenti.