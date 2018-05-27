Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei due conducenti rimasto incastrato nell’abitacolo

Incidente stradale a San Gregorio d’Ippona. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto di grossa cilindrata, una Mercedes ed una Volkswagen Golf si sono scontrate. A causa dell’impatto, il conducente di una delle vetture è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Per estrarre il ferito si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto. Sul posto anche i carabinieri per l’avvio delle indagini finalizzate a meglio chiarire la dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità.