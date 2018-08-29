Un motociclista ha perso il controllo del mezzo schiantandosi al suolo. Trasferito in ospedale

Incidente stradale stamane a Vibo Valentia su viale Affaccio, nei pressi della Stazione di carburanti della Esso. Per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista è caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo della moto di grossa cilindrata. Per fortuna non sopraggiungevano delle auto al momento della caduta, causata probabilmente dall’asfalto non in perfette condizioni. Il ferito è stato trasferito in ospedale per le cure del caso mentre sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e per tutti i rilievi del caso si è portata la polizia.