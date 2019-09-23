Due auto si sono scontrate all’altezza di una curva nei pressi del cimitero. All’origine del sinistro probabilmente l’asfalto reso viscido dalla pioggia

Incidente stradale lungo la provinciale n. 53 nel tratto Vazzano-Vallelonga, nei pressi del cimitero del primo centro. Coinvolte una Fiat Panda e una Ford Fiesta che, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, si sono scontrate all’altezza di una curva. Ad avere la peggio il conducente della Ford Fiesta che ha riportato una ferita alla testa. Tempestivi i soccorsi del personale del 118 allertato dagli automobilisti di passaggio. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno per i rilievi del caso.

C. A.