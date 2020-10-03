E’ rimasto schiacciato dalla caduta di alcune tegole che si stava cercando di spostare con un mezzo meccanico

Incidente sul lavoro a Paravati, frazione di Mileto. Per cause ancora in corso di accertamento, il titolare di un negozio di materiale edile è rimasto schiacciato da diverse tegole cadute da un mezzo che le stava sollevando per spostarle in altro luogo. L’incidente è avvenuto in via Milano. Immediati i soccorsi ma a causa della gravità delle ferite, si è reso necessario il trasferimento del 46enne N.F. in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Al momento dell’arrivo dei sanitari, il ferito era cosciente anche se impossibilitato a muoversi per via delle ferite alle gambe.