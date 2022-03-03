La carambola, nel tratto dell'A/2 tra Cosenza e Rende, avrebbe coinvolto due mezzi pesanti. Ferito uno dei conducenti

Traffico bloccato lungo l’autostrada del Mediterraneo nel tratto compreso tra gli svincoli di Cosenza e Rende per un grave incidente lungo la corsia nord, in direzione Salerno. Secondo quanto si è appreso, la carambola avrebbe coinvolto due mezzi pesanti, uno dei quali avrebbe sfondato un parapetto. Nell’impatto – un tamponamento tra un autocarro ed un autoarticolato -, uno dei due conducenti (di origine siciliana) è rimasto gravemente ferito. Incastrato ed estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato consegnato ai sanitari per le cure del caso. Illeso l’altro camionista. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas. Istituita l’uscita obbligatoria a Cosenza con rientro a Rende.



AGGIORNAMENTO: traffico riaperto su una sola corsia.