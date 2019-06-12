I sindaci Vincenzo Bartone e Francesco Galati hanno scelto i rispettivi assessori che li affiancheranno nell’amministrazione dei due enti locali

Insediata ed operativa la nuova giunta comunale di Soriano Calabro guidata dal sindaco Vincenzo Bartone che nelle amministrative del 26 maggio scorso con la lista “Rinascita Sorianese” ha sconfitto con 854 voti (52,20%) l’uscente Francesco Bartone che si è fermato a 782 (47,80%). E proprio il primo cittadino ha conferito l’incarico di vicesindaco a Salvatore Inzillo, eletto consigliere comunale con 157 voti, mentre l’altro assessore sarà Maria Teresa Primerano che aveva ottenuto 77 voti quale candidata alla carica di consigliere comunale. Nel corso della prima riunione del consiglio comunale, alla presidenza è stato eletto Giuseppe Alessandria che alle amministrative del 26 maggio scorso ha ottenuto 126 voti.

Alla vice presidenza del consiglio comunale è stato designato Luigi Prestanicola (95 voti alle amministrative), mentre quale capogruppo di maggioranza (lista “Rinascita Sorianese”), è stato designato Francesco D’Agostino che alle amministrative aveva ottenuto 82 preferenze. Presidente della commissione elettorale, invece, Giuseppe De Masi.

Pienamente operativa anche la nuova giunta comunale di Zungri. Il sindaco Franco Galati – riletto per la terza volta – ha attribuito a Caterina Gaudioso (prima eletta nella lista “Zungri Futura” con 133 preferenze) la carica di vicesindaco e assessore con deleghe al turismo, alla cultura, ai beni culturali, alle politiche sociali, allo sviluppo ed all’innovazione, mentre Nicola Pugliese (secondo eletto nella lista “Zungri Futura” con 114 preferenze) è stato scelto dal primo cittadino quale assessore ai lavori pubblici, all’urbanistica ed all’ambiente.

