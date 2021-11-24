L’episodio nel 2016 nel carcere di Crotone. Il giovane si trova coinvolto in altra vicenda giudiziaria insieme al fratello

La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto per non aver commesso il fatto Domenico Piccolo, 29 anni, di Nicotera Marina. Era accusato di aver insultato e minacciato nel settembre 2016 nel carcere di Crotone un assistente capo della polizia penitenziaria per costringerlo ad aprire il cancello della camera detentiva. Avrebbe poi scagliato contro il poliziotto della penitenziaria vari oggetti urlando frasi offensive nei suoi confronti. In primo grado il Tribunale di Crotone l’aveva condannato a 6 mesi. Difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo, al termine del processo di secondo grado, l’imputato è stato però assolto.

Domenico Piccolo è figlio di Roberto Piccolo, ritenuto vicino al clan Mancuso. Domenico Piccolo insieme al fratello Salvatore si trova sotto processo per altra vicenda giudiziaria che l’ha già visto condannato dal Tribunale di Vibo nel 2019 per ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni.