Continua l’escalation criminale ai danni della famiglia Cocciolo-Panzitta. Nel mirino un cognato della coppia da poco rientrato in paese

Nuova intimidazione a Caroniti, frazione del comune di Joppolo, ai danni della famiglia Cocciolo-Panzitta. Questa volta i malviventi hanno preso di mira l’abitazione di Pietro Ingegnere, cognato dei Cocciolo-Panzitta, residente a Bergamo rientrato in paese da qualche giorno per le festività di Pasqua. Nella tarda serata di ieri ignoti hanno fatto trovare impiccato alla finestra un cane di piccole dimensioni. Un gesto macabro accompagnato da un biglietto con una scritta inequivocabile: “Così è la vostra fine”.

Un messaggio intimidatorio che segue le finestre spaccate e il tentativo di incendio della stessa abitazione avvenuto qualche mese fa. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini si sono portati i carabinieri di Joppolo e della Compagnia di Tropea che nel gennaio scorso, attraverso una mirata attività investigativa, sono riusciti ad assicurare alla giustizia uno dei presunti autori della raffica di intimidazioni ai danni della famiglia Cocciolo-Panzitta. Ieri sera il nuovo gesto criminale. La “pace” a Caroniti è ancora lontana.

