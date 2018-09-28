<p>Quattro<strong> richieste di condanna</strong> per complessivi 32 anni di reclusione sono state formulate nel pomeriggio dinanzi al <strong>Tribunale</strong> collegiale di<strong> Vibo</strong> Valentia (Giulio De Gregorio presidente, a latere i giudici Marina Russo ed Adriano Cantilena) dal <strong>pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci,</strong> nei confronti di<strong> quattro imputati</strong> coinvolti in un’inchiesta antimafia scattata nel novembre del 2013 e che mira a far luce sulle pressioni e le <strong>ingerenze della criminalità organizzata sugli istituti di vigilanza</strong> operanti nel Vibonese. <strong>Nove anni di reclusione a testa</strong> sono stati <strong>chiesti</strong> nei confronti di <strong>Michele Purita,</strong> 51 anni, di<strong> Cessaniti,</strong> e <strong>Paolo Potenzoni,</strong> 42 anni, di <strong>San Costantino Calabro; 8 anni</strong> di carcere sono stati avanzati nei confronti di <strong>Carmelo Barba,</strong> 36 anni di<strong> Vibo</strong> Valentia, mentre<strong> 6 anni</strong> di reclusione sono stati chiesti per <strong>Stefano Mercatante,</strong> 58 anni, <strong>poliziotto in servizio alla Questura di Vibo</strong> Valentia. Purita e Barba sono accusati di illecita concorrenza, minacce e tentata estorsione ai danni dell’imprenditore e testimone di giustizia <strong>Pietro Di Costa, titolare di un istituto di vigilanza a Tropea</strong> che avrebbe operato in concorrenza con l’istituto di Purita. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-29050"></div>\n\nI reati per Purita e Barba sono aggravati dalle<strong> modalità mafiose</strong> e dalla presunta vicinanza degli imputati ai <strong>clan Lo Bianco e Barba</strong> di Vibo Valentia. Pietro di Costa, secondo l’accusa, sarebbe stato costretto con metodi mafiosi ad astenersi dall’operare in concorrenza con <strong>l’istituto di vigilanza (Sud Security) </strong>gestito da<strong> Michele Purita</strong>. Il <strong>poliziotto Stefano Mercadante,</strong> addetto alla sorveglianza sugli istituti di vigilanza privati, secondo l’impalcatura accusatoria sarebbe stato <strong>pagato nel 2011 da Michele Purita per omettere i controlli</strong> sul suo istituto di vigilanza. Da qui l’accusa di <strong>corruzione</strong> nei suoi confronti mossa<strong> in concorso con Michele Purita</strong>. Riguardo all’ipotesi di <strong>concussione,</strong> nel 2008 – secondo l’accusa –<strong> Mercadante</strong> avrebbe <strong>costretto</strong> <strong>Pietro Di Costa</strong>, titolare di un istituto di vigilanza e oggi testimone di giustizia, alla <strong>remissione di una querela</strong> nei confronti del responsabile di altro istituto di vigilanza (Michele Purita), “minacciando il primo di relazionare informazioni negative con l’intento di favorire il secondo”. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-29051"></div>\n\nL’attività investigativa della Squadra Mobile di Catanzaro, sviluppata con l’ausilio di numerose attività intercettive a riscontro delle dichiarazioni rese dal testimone di giustizia Pietro Di Costa, avrebbe inoltre portato ad accertare <strong>attività usuraie</strong> subite da quest’ultimo nell’arco temporale che va dal 2001 al 2011 e sarebbero state poste in essere da <strong>Paolo Potenzoni</strong>. Prossima udienza il 26 ottobre. Michele Purita è difeso dall'avvocato Giuseppe Bagnato; Stefano Mercatante è assistito dall'avvocato Francesco Muzzopappa; Paolo Potenzoni è difeso dagli avvocati Mario Bagnato e Francesco Stilo; Carmelo Barba è difeso dagli avvocati Antonio Porcelli e Giuseppe Bagnato.