La simpatica nonnina, a bordo di un’autoscala, ha fatto il suo ingresso nel reparto Pediatria da una finestra posta al secondo piano dell’edificio portando doni ai bambini

Nella tradizionale giornata della festa dell’Epifania i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno accompagnato la Befana nel reparto Pediatria dell’Ospedale Civile Di Vibo Valentia.

A bordo dell’autoscala, la Befana ha raggiunto il secondo piano dell’ ospedale e, accedendo da una finestra, ha fatto visita ai piccoli degenti portando loro dei doni.

«Grande lo stupore e la gioia che si leggeva negli occhi dei bambini presenti, costretti a passare questa giornata di festa all’interno del nosocomio cittadino – si legge in una nota diffusa dal Comando -. Con questo piccolo gesto il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l’associazione Piccoli grandi Grisù ed il personale del reparto hanno portato un po’ di gioia e serenità ai piccoli pazienti».