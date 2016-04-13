Tutti gli articoli di Cronaca
«In occasione del primo Centenario dell’apparizione della Madonna a Fatima, che si festeggerà il 13 maggio 2017, il Santuario di uno tra i più venerati siti mariani, ha consegnato all’Unitalsi la statua della Madonna che sarà ospitata, a partire da marzo 2016, in tutte le diocesi d’Italia».
A darne notizia è il presidente della sottosezione vibonese dell’Unitalsi, Fernando Lampasi, il quale nell’occasione annuncia che il “pellegrinaggio” della statua toccherà anche la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.
Succederà venerdì 15 aprile, quando la statua verrà accolta all’ospedale Jazzolino di Vibo e successivamente ospitata nella chiesa di Santa Maria La Nova.
Nel nosocomio cittadino la sacra effigie giungerà intorno alle 10 per un momento di preghiera insieme agli ammalati, mentre nella chiesa sita in piazza Diaz, l’appuntamento è fissato per le ore 16 dello stesso giorno.
Il programma dell’iniziativa dell’Unitalsi: