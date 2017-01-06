Dall’indecoroso spettacolo della vasca abbandonata all’incuria a due passi dal portone del Municipio, è scaturita l’iniziativa dell’associazione di promozione turistica che si dice determinata ad «abbattere il muro dell’indifferenza e delle brutture»

Non è passato inosservato lo stato di degrado ed abbandono in cui versa la fontana della Ninfa Scrimbia in piazza Municipio a Vibo Valentia. Stato, segnalato anche da Il Vibonese, che ha fatto indignare numerosi cittadini sfogatisi sui social network per quello che è stato visto come un intollerabile “spettacolo” a due passi dal portone d’ingresso del Palazzo di Città.

Vibo Valentia, degrado e abbandono per la vasca di piazza Municipio (FOTO)

Un monumento all’incuria, con tanto di pesci rossi morti in decomposizione a fare da cornice, al quale la Pro loco di Vibo Valentia ha deciso di porre rimedio «donando per la seconda volta i pesci che andranno ad abbellire la medesima fontana».

Dopo aver ripulito la vasca da quelli ormai trapassati, il presidente dell’associazione Luigi Saeli (foto in basso) e il suo entourage hanno liberato nella stessa i nuovi “inquilini”, nella speranza che abbiamo una sorte migliore.

«Il tutto – spiega il sodalizio – vuole essere da stimolo verso l’abbattimento di quel muro d’indifferenza e abitudine verso questi brutalismi che si rincorrono oramai con una preoccupante frequenza. Come molti hanno ribattezzato l’iniziativa: “Non arrendersi mai e lottare sempre”, questo vuole essere anche il motto che mai come adesso spinge lo staff della Pro loco ad essere sempre di più presente attraverso la concretezza che contraddistingue l’ente».

Ancora una volta associazioni e società civile si trovano a dover sopperire, seppur simbolicamente, ad una controparte pubblico-amministrativa che non brilla certo per attenzione e spirito d’iniziativa …nemmeno davanti all’uscio di casa.