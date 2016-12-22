Due diverse iniziative della Compagnie di Vibo Valentia e Tropea che si sono recate in visita alla Scuola dell’infanzia “Sacra famiglia”, nel capoluogo, e all’Istituto comprensivo di Ricadi

L’Arma dei Carabinieri fa sentire la sua presenza rassicurante anche nelle scuole del Vibonese con due diverse iniziative promosse dalle Compagnie di Vibo Valentia e Tropea che, nella mattinata di oggi, hanno inviato i loro rappresentanti alla Scuola dell’infanzia “Sacra famiglia”, nel capoluogo, e nella Scuola elementare dell’Istituto comprensivo di Ricadi.

Nel primo caso i militari della Compagnia diretta dal capitano Piermarco Borettaz sono stati avvolti dalle insegnati e dalla preside e hanno consegnato agli alunni il calendario “fantasy” dei Carabinieri. «L’occasione – è stato riferito – è stata propizia per dimostrare ai bambini anche i più piccoli la vicinanza delle Forze dell’ordine».

Analoga iniziativa, come detto, si è svolta nell’istituto ricadese diretto dal professor Genesio Modesti che ha ricevuto la visita dei Carabinieri di Tropea alla presenza del capitano Dario Solito ed il maresciallo Battista Esposito (foto in basso).

Qui, l’ufficiale, insieme ai suoi collaboratori, ha salutato tutti i bambini, cogliendo l’occasione per omaggiarli del calendario dell’Arma con le illustrazioni di personaggi dei cartoni animati. «I bambini hanno accolto con grande gioia i rappresentanti delle Forze dell’ordine ed, incuriositi per la loro presenza, hanno approfittato per fare domande ai Carabinieri, ben lieti di rispondere e, così, di rendere tangibile uno dei valori fondamentali dell’Istituzione, ossia la vicinanza al cittadino – in questo caso bimbi – più volte raffigurata, allegoricamente, anche nelle favole, nei film e nei racconti popolari».