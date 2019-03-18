Il giudice non dispone però alcuna misura e il 38enne resta ai domiciliari per altre contestazioni in materia di stupefacenti

E’ stato convalidato dal giudice del Tribunale di Vibo, Chiara Sapia, l’arresto di Massimiliano De Vita, 38 anni, detto “U Reju”, di Pizzo Calabro, fermato dai carabinieri con l’accusa di essersi allontanato dai domiciliari per portare in giro il cane che aveva poi tentato di azzannare anche un militare dell’Arma. Al contempo, il giudice – in accoglimento delle richieste degli avvocati Antonio Porcelli e Francesco Marincola – non ha ritenuto di emettere nessuna misura cautelare.

Massimiliano De Vita resta in ogni caso agli arresti domiciliari per altro. A novembre, infatti, i carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare hanno trovato in casa sua mezzo chilo di marijuana nascosta in un fustino del detersivo. Massimiliano De Vita in passato era rimasto coinvolto nell’operazione antidroga della Procura di Vibo Valentia denominata “Ragazzi in erba”. LEGGI ANCHE: Porta a spasso il cane ma si trovava ai domiciliari, inseguito per le strade di Pizzo e arrestato

